Gisele Bundchen volta a trabalhar após divórcio

Segundo a revista People a modelo decidiu retomar a sua carreira como modelo

Minhas manas devem estar glorificando de pé, porque finalmente temos Gisele Bundchen de volta para os cliques das marcas mais conceituadas do Brasil e do mundo. De acordo com a People, a modelo decidiu retomar a sua carreira como modelo de sucesso após o div´porcio.

A top model foi flagrada em Miami em uma sessão de fotos. Vale ressaltar que ela já estrelou campanhas para a grande marca, Chanel, sendo uma grande amiga do ex-diretor criativo da marca, Karl Lagerfeld.

O retorno da modelo para as câmeras foi comemorado, afinal, ela teria dado uma pausa na carreira por conta da sua vida com o seu ex-marido, Tom Brady, vem com tudo Gi!