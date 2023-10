Gisele Bündchen revela uso de cogumelo medicinal: “Me ajuda na concentração”

A modelo abriu suas redes sociais para contar detalhes sobre o uso medicinal de cogumelos que ajudam ela a lidar com a concentração e aumento de sua energia

Gisele Bündchen é adepta do uso de cogumelos para cuidar de sua concentração e dar um boost em sua energia para as tarefas diárias. A modelo conta detalhes sobre o uso medicinal da plantinha que já é bem conhecida pelos seus efeitos alucinógenos, mas o seu uso é bem diferente disso e ela aproveita todos os benefícios.

“Testes pré-clínicos realizados apontaram para um impacto significativo do cogumelo juba de leão no crescimento das células cerebrais, bem como na melhoria da memória”, informou a revista científica “Journal of Neurochemestry”.

“Nossa intenção era identificar compostos bioativos provenientes de fontes naturais que fossem capazes de atingir o cérebro e regular o crescimento de neurônios, resultando em uma formação de memória mais eficaz”, garantiu o pesquisador Ramon Martinez-Marmol.