Gisele Bündchen completa 42 anos e comemora com a natureza

Top model não deixa de conectar os seus seguidores ao seu propósito em toda oportunidade que encontra

Não é de hoje que vemos Gisele Bündchen ser pró-natureza. Desde que a musa ganhou visibilidade nas mídias e o sucesso que transborda as passarelas, a top model usa sua voz para chamar a atenção para nossas ações. A gata está envolvida em diversos projetos de cunho social e ambiental e no seu aniversário de 42 anos usa suas conexões com a natureza em post no Instagram.

“Nada é por acaso, quando as coisas te inspiram e mexem com você, preste atenção! Elas podem estar conectadas ao seu propósito. Fazer a minha parte para deixar o mundo um lugar melhor é o que me move, por isso, estou muito feliz em compartilhar mais esta nova iniciativa que irá apoiar 7 projetos nos diferentes biomas Brasileiros. Afinal, tudo está conectado e esses ecossistemas precisam estar em equilíbrio para que todos possamos prosperar”, escreveu ela na legenda.

Exemplo de brasileira a ser seguido por todos. A gata não para de fazer o bem e está envolvida em diversos projetos que fazem sua conexão com o Brasil, como o ‘Luz Alliance’, criado pela modelos em parceria com o BrazilFoundation.