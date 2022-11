Gisele Bündchen compra casa ao lado da casa de ex-marido em Miami

Modelo será vizinha de Tom Brady em uma mansão que está avaliada em R$60 milhões

Ela não economiza quando o assunto é residência de luxo e alto padrão. Gisele Bundchen é uma das modelos mais bem sucedidas do mundo da moda e segue fazendo história. A musa comprou uma casa em Miami ao lado da casa do seu ex-marido, Tom Brady. De acordo com o TMZ, a modelo comprou a residência no valor de R$60 milhões.

A casa de Tom, que fica ao lado da nova casa de Gisele, ainda está passando por reformas, mas a ideia é facilitar o contato do pai com os filhos. Ou seja, Tom sabia da compra da propriedade.

A casa tem mais de mil metros quadrados e conta com academia, brinquedoteca particular e home theater. Além disso, cinco quartos e sete banheiros. Quer mais?

“Gisele estava ativamente procurando casas em Miami Beach antes mesmo de Tom tirar uma folga dos jogos, o que indica que ela já havia terminado o casamento e estava seguindo em frente”, relatou a fonte ao Page Six.