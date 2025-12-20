Gisele Bündchen casou de novo e o amor agora é faixa preta

Gente, tô tentando falar com a Gisele e só dá um risquinho. Um. Risco. Isso não é falta de sinal, isso é mistério internacional. Como assim você casa e não me avisa nada, mulher? Gi, me atende. Abre esse WhatsApp. Socorro! Help! Me conta esse babado direito porque eu sou discreta, mas sou curiosa.

Segura essa, Leblon! Gisele Bündchen está oficialmente casada novamente. Sim, com papel passado, assinatura seca e zero desfile. A eleita é o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, pai do terceiro filho da modelo. Tudo aconteceu nos Estados Unidos, de forma íntima, elegante e silenciosa. Do jeito que deixa o povo ainda mais curioso.

Segundo sites internacionais, os dois deram entrada nos documentos no começo de dezembro e celebraram poucos dias depois, numa comemoração pequena, dentro de casa, em Surfside, na Flórida. Nada de lista de convidados quilométrica. Nada de capa anunciada. Gisele foi ali e fez. Chique assim.

Depois de um casamento longo, midiático e exaustivo com Tom Brady, a top virou a página com método. Primeiro o amor, depois o filho, agora o casamento. Tudo sem pedir aplauso, mas recebendo todos.

Gisele Bündchen teria se casado em segredo com Joaquim Valente, instrutor de jiu-jitsu carioca e pai de seu terceiro filho. Foto: Grosby Group

E aí o passado resolve desfilar junto, porque ninguém resiste. Teve Leonardo DiCaprio, teve herdeiro poderoso, teve namoro rápido, romance intenso, capa histórica e fase musa internacional. Mas o presente é outro. Mais pé no chão, mais casa, mais família, menos holofote.

O detalhe que deixa essa pauta com gosto de socialite bem informada. Joaquim não é celebridade, não vive de red carpet e não disputa manchete. Vive de tatame. E Gisele, aparentemente, cansou de ser espetáculo e resolveu ser vida real com conforto cinco estrelas.

Casou. De novo. Do jeito dela. E enquanto o mundo comenta, ela segue. Plena, casada e absolutamente dona da própria história.