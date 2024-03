Gisele Bündchen assume namoro e nega que foi infiel no casamento com Tom Brady

Genteeee, a nossa amada e maravilhosa Gisele Bündchen assumiu seu namoro com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente e negou todas as acusações de que tenha traído seu ex-marido, Tom Brady, de quem se divorciou em outubro de 2022.

“Esta é a primeira vez que saio com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, disse ela, numa entrevista ao The New York Times, e ainda comentou que já era amiga do amado há alguns anos.

E sobre esses rumores de que teria sido infiel a Tom Brady, a modelo negou tudo e ainda disse que não gostaria que sua vida pessoal se tornasse alvo de fofocas: “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Não quero me expor para tudo isso”.

Segundo Gisele, essas acusações de traição que envolvem seu nome têm muito a ver com o machismo. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento que não está saudável e são rotuladas como infiéis”, lamentou.

“É claro que, para mim, isso é um pouco amplificado. Mas ninguém sabe realmente o que acontece entre duas pessoas, apenas elas que estão no relacionamento”, completou a gaúcha.