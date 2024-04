Giovanna Pitel chama Alane de “mão leve”

Amores, após descobrir que Alane estava com o pente desaparecido da Pitel, a ex-sister também descobriu que esse não foi o único pertence seu que ficou com a, até o momento confinada.

Recentemente, Alane utilizou um boddy preto no programa, o qual ela revelou ter pego nos achados e perdidos, porém, alguns internautas notaram a semelhança da peça de roupa com uma que Pitel também havia usado no programa e alertaram a ex-sister.

“Giovanna Pitel, esse body que Alane ‘pegou’ nos achados e perdidos não é teu não?”, questionou uma internauta, que foi respondida de forma bem sucinta pela ex-participante do reality, que comentou o emoji de uma mãe e o emoji de uma pena, insinuando que Alane é “mão leve”, ou seja, que rouba as coisas dos outros.