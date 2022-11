Giovanna Mel acusa Cíntia Chagas de roubar o formato de seu curso: “Ela resolveu copiar o meu curso”

A jornalista até tentou esconder de quem estava falando, mas Antônia entregou para todos quem era a acusada.

Durante uma entrevista a youtuber Antônia Fontenelle, a jornalista ex-global, Giovanna Mel, afirmou que a educadora Cíntia Chagas, roubou o formato de seu curso e não há chamou para dar entrevista em seu canal, alegando que a direita tem muito a aprender com a esquerda, quando falamos de companheirismo.

Ao comentar sobre grandes perfis de direita que prestigiaram o seu conteúdo, a jornalista enfatiza uma suposta “musa de direita”, a qual ainda não teria o nome revelado, que havia lhe mandado um áudio lhe parabenizando, mas que logo depois, mostrou que o elogio não havia sido sincero.

“Ela viu meu trabalho, sabia da minha história, sabia que eu tinha trabalhado pra Globo, ela tem um canal de direita, ela fez uma super campanha pro Bolsonaro e não me chamou para dar entrevista para o canal dela, porque ela resolveu copiar o meu curso, para lançar um curso igual ao meu”, contou a jornalista.

E ainda acrescentou: “Quer me copiar, copia. Sinal de que estou fazendo um bom trabalho. Só que caramba, porque não me chamou para falar no canal dela? Para me mandar o áudio e me parabenizar, é legal, eu achei que era um elogio sincero, mas era só um aviso de ‘Oh! estou te copiando!’. Pra que fazer isso, sabe?”.

Posteriormente, Antônia citou alguns dos nomes que estavam sendo comentados pelos internautas que assistiram a entrevista ao vivo, onde, dentre eles, foi citado Cíntia Chagas. Diante de outros nomes como, Carla Cecato e Zoe Martinez, a jornalista afirmou ser amiga, mas quando falado o nome de Cíntia, ela se esquivou e quis mudar de assunto.