Giovanna Ewbank proíbe os filhos de terem redes sociais: “É muito perigoso”

A apresentadora revela que também limita o tempo em que os filhos passam nos aparelhos eletrônicos e fiscaliza os conteúdos que os mesmos estão consumindo.

Gente, é cada vez mais comum vermos as crianças, cada vez mais novas, grudadas em celulares e tablets, mexendo nas redes sociais dos pais ou até mesmo em suas próprias redes, o que eu particularmente considero um pouco perigoso. Porém, eu não sou a única a pensar dessa forma.

Durante a sua participação no programa “Papo de Segunda”, do GNT, a apresentadora, modelo e atriz, Giovanna Ewbank revelou que não deixa os seus filho, Zyan, Titi e Bless, terem redes sociais e estabelece regras rigorosas a respeito do uso dos aparelhos eletrônicos.

“Eles não tem redes sociais e não usam. Eles pedem, mas vou tentar segurar até quando der. É difícil também a gente isolar. Então, eu deixo que eles vejam alguma coisa quando estão ao meu lado e, normalmente, a gente deixa uma hora por dia no sábado e uma hora no domingo”, iniciou a atriz.

Logo em seguida, Giovanna revela o que ela e seu marido, o ator Bruno Gagliasso, fazem para manterem crianças ocupadas e não ficarem pedindo pelos celulares e tablets.

“Depois, a gente quer viver ao ar livre, brincar. Tem que distrair bastante para que não queira pegar o tablet, pegar o celular. Foi uma coisa que eu e Bruno decidimos juntos, que eles não teriam redes e não ficariam nos aparelhos por muito tempo”, explicou Giovanna.

Por fim, a loira confessa que a sua estratégia com as crianças vem dando certo graças a sua boa comunicação com os pequenos, porém, tem medo do que as crianças podem encontrar fora de casa.

“Eles me contam muito do que acontece na casa dos amigos e aí a gente começa um diálogo: ‘Ó! Isso que você assistiu não é para sua idade’. Então, a gente tem muito diálogo com as crianças e está sempre de olho no que eles estão vendo. Agora, se casa para fora, eu fico mais tensa, mas eles ainda troca muito comigo e consigo controlar. Mas eu morro de medo quando começarem a ter acesso a tudo. Hoje em dia, essa geração que acha que os valores são likes e views é muito perigoso”, finalizou.

