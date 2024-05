Giovanna Ewbank pede para adotar cavalo resgatado no RS: “Aqui em casa”

Giovanna Ewbank usou suas redes sociais para contar que tem interesse na adoção do cavalo que ficou ilhado no telhado de uma casa no Rio Grande do Sul. Emocionada com a história, a atriz entrou na ‘disputa’ e manifestou seu interesse em dar um lar ao animal no rancho de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a esposa de Bruna Gagliasso revelou seu desejo de acolher o cavalo, que mais tarde foi descoberto ser, na verdade, uma égua, agora chamada de Caramela. “Caramela, Nos últimos dias o choro estava preso na garganta”, iniciou o relato com uma foto do bichinho.

“E hoje ele veio, solto, frouxo, com um pouco de alívio em meio a tanta dor. Você se tornou símbolo de esperança, resistência, força e amor. O Brasil parou pra te ver e lutar por você porque você tem representado um povo que luta e que resiste. Um povo que não perde as esperanças, que se reergue mesmo parecendo não ter como se reerguer”, disse Gioh.

Na sequência, a atriz e apresentadora comoveu ao falar sobre a tragédia: “Um povo onde a humanidade e a generosidade é mais forte do que um país dividido. Caramela, você significa muito. Você significa a união, o povo e os animais dessa tragédia no Rio Grande do Sul. E mais Caramela, hoje você trouxe uma certeza: Há esperança!”, ela completou.