Giovanna Ewbank conta que bateu em mulher racista: “Não confunda a reação do oprimido com a violência do agressor”

Em entrevista ao ‘Fantástico’, casal questiona o que poderia ter acontecido se eles fossem pretos

Depois do episódio de racismo que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso passaram em Portugal, foi necessário que eles viessem a público, através de uma entrevista no Fantástico para alertar que racismo é crime e que racistas não passarão. Gio contou que bateu na mulher que foi racista com Titi e Bless, Bruno ainda pede que denunciem quando virem alguma atitude racista, afinal, ficar calado te faz cúmplice da situação.

“Não confunda a reação do oprimido com a violência do agressor”, pediu Bruno. Giovanna ainda explicou o ocorrido. “O Bruno mandou chamar a polícia, e eu vi que eles estavam um pouco mais recuados e então comecei a entender que eram ofensas racistas. Ela disse muitas coisas, entre elas ‘pretos imundos’, explicou.

A loira ainda chama atenção para as mães pretas que são invalidadas ao defender os filhos. “Ela não esperava que eu, uma mulher branca, fosse confrontá-la daquela maneira. Eu sei que, por isso, eu também ia ser validada, não ia sair como raivosa ou louca como tantas mães pretas que são invalidadas todos os dias por serem leoas como eu fui”, disse.

Aos prantos Giovanna acredita ser muito cruel pensar que os filhos têm que ser fortes com sete e nove anos e que precisam ser preparados para combater o racismo.