Giovanna Ewbank faz teste de gravidez e Bruno Gagliasso reage: “Está me zoando”

O nome da atriz foi parar entre um dos assuntos mais comentados na web depois de fazer uma brincadeira com o seu marido com um teste negativo

Giovanna Ewbank levou a web à loucura depois de fazer uma brincadeira com o seu marido diante de um teste de gravidez. A loira fez um vídeo para o Youtube no qual mostra o teste e a reação do marido não deixa mentir que ele tenha ficado bem nervoso com o resultado. Tudo não passou de uma brincadeira, pois o teste deu negativo.

“Positivo ou negativo? Só quem assistiu ao segundo episódio de #VidaNoRancho vai saber qual foi a reação do Bruno Gagliasso ao descobrir que… Está emocionante!”, escreveu Gio.

No vídeo, a atriz mostra a reação do marido: “Cara, maravilhoso. É mesmo? Não, está me zoando, está me trollando”, diz o ator, que fica nervoso ao ver o teste: “Como é que eu sei essa porr*?”, pergunta.

Para quem não sabe, o casal já tem três filhos: Títi, de 9 anos, Bless, de 7, e Zyan, de 2.