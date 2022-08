Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso presenteiam Zyan com patinhos

Se tem um casal com propriedades famosas, são eles. Depois da casa de Noronha, agora é a vez do Rancho da Montanha. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso surpreenderam os seguidores na tarde de hoje, 15, após presentearem o filho caçula, Zyan, de 2 anos, com filhotes de patos.

Os animais ficarão com os demais bichos do Rancho da Montanha, além de outros animais e de um lago artificial com peixes, eles também contam com plantações de algumas variedades de frutas.

“Finalmente Baby Z ganhou seus tão amados patinhos!!! E parece que ficou muito feliz e empolgado com os novos moradores do @ranchodmontanha não parece??? Rsrs…”, escreveu Giovanna em sua página comemorando a chegada dos filhotinhos.