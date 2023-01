Giovanna Ewbank diz que abandonou carreira na televisão por causa de Bruno Gagliasso

Atriz contou que foi contratada pela Globo por oito/nove anos e que o ambiente passou a ser uma angústia para ela

Habla mesmo, que queremos saber detalhes da vida pessoal de Gio Ewbank. Em entrevista para o seu podcast com Mônica Martelli ela contou que abandonou a carreira na televisão por causa de Bruno. Além disso, ela disse que no tempo que passou como contratada da emissora, se sentia angustiada.

“(Por conta do namoro com o Bruno) eu acabei desistindo da minha carreira na televisão. Eu fiquei contratada da Globo por uns oito ou nove anos. Foram três contratos de três anos. Os momentos em que tive um papel em que apostaram mais em mim aconteceram antes de conhecê-lo. Depois, comecei a fazer só pontas (em novelas) e (trabalhos) sem destaque nenhum. Saí da TV quando entendi que ali não ia ser um ambiente em que eu poderia ser feliz profissionalmente… Porque ali eu fui feliz durante um tempo. Depois, foi para mim uma grande angústia”, disse ela.

Gio ainda conta que se reinventou e que resolveu criar a sua própria carreira. Eu me identifiquei muito porque ela, por outros motivos, sentia que não tinha oportunidades, espaços. A partir do momento em que fiz o primeiro movimento de criar a minha própria carreira, meu próprio público, eu queria que ele me enxergasse como Giovanna Ewbank, queria que ele me conhecesse. Eu não sou só a esposa do Bruno. Eu sou “também” a esposa do Bruno. Mas sou mulher, filha, me tornei mãe durante este processo de criar o canal do YouTube. Então, eu precisava disso: mostrar quem eu era”, declarou.