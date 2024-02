Giovanna Ewbank desabafa sobre Davi: “O racismo está nos pequenos gestos”

Giovanna Ewbank usou suas redes sociais para soltar o verbo diante de Davi que apertou o botão de desistência do reality da Globo. A loira disse que ele não está aguentando lidar com o massacre dentro da casa e que o racismo está nos pequenos gestos, nas entrelinhas.

“Comecei a ver os vídeos do Davi quase desistindo do BBB e eu fiquei muito triste, muito angustiada, muito chateada, porque esse é o retrato do que acontece. Você vê um cara que é feliz, que acredita nos seus sonhos, que corre atrás dos seus sonhos, que falou várias vezes ali dentro: “eu vou vencer”… e agora você vê ele quase desistindo do jogo por não estar aguentando a pressão, por não estar aguentando o massacre que estão fazendo com ele”, desabafou ela no começo da gravação.

“As pessoas estão completamente cegas e fazem um massacre com ele… E como não estão conseguindo acabar com o cara, eles estão tentando acabar com quem o cerca, quem o apoia… O racismo está nos pequenos gestos, não é so xingar um cara preto, não é só isso. O racismo nas entrelinhas, no olhar, no desprezo… É muito triste assistir isso aqui de fora e não poder fazer nada. Espero que o Davi não desista do jogo, que ele crie forças para continuar. Se ele desistir, tudo bem também, porque ele tá sendo muito amado aqui fora… Independentemente de vencer ou não o jogo, ele já é um vencedor”, completou.

“Tá difícil de assistir! Mas o Davi é gigante! O BBB É e SEMPRE foi um recorte da sociedade. O que acontece lá dentro, acontece aqui fora todos os dias! Que a gente observe, aprenda e não repita!”, escreveu ela na legenda da publicação.