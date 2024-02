Giovanna Ewbank declara torcida para Davi: “Quero ele bem”

Davi está ganhando cada vez mais fãs e sua torcida só aumenta aqui do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. Giovanna Ewbank declarou a sua torcida para o brother injustiçado da casa.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a loira mostrou que está acompanhando o programa e ainda falou sobre a prova do dia. “Tão vendo BBB? Será que é hoje que a liderança do Davi vem?? Quero ele dormindo bem, comendo bem, sendo tratado bem pelas pessoas…”, escreveu a esposa de Bruno Gagliasso.

“E pelo visto isso só vai acontecer por interesse e medo de fugir do paredão, neh?? Vai curumim! Vai cunhã!”, escreveu a famosa.