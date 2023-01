Gio Ewbank diz que despista Bruno de sexo chamando filhos para dormir com eles

Apresentadora revelou detalhes da sua vida sexual com o ator em entrevista com Mônica Martelli no seu podcast ‘Quem Pode, Pod’

Tá pensando que quem tem Bruno Gagliasso faz atividades físicas todo dia? Nada disso, Giovanna Ewbank contou que usa a técnica ensinada por Mônica Martelli no filme ‘Minha Vida em Marte’. A loira disse que usa os filhos para despistar Bruno de uma noite quente. “Tem uma cena no filme Minha Vida em Marte que é a cena que você leva sua filha para cama… Aí ela [a personagem] fica naquele desespero, eu vou ter que transar, vou ter que transar, aí ela vai no quarto da filha, e fala: ‘filhinha, vem dormir com a mamãe, vem’. Aí o marido chega, e você fala: ‘ela quis vir dormir aqui, está com saudades da mamãe'”, comentou. Fê Paes Leme ainda perguntou se ela usava a técnica e ela afirmou que “todos os dias”. Aloca!