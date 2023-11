Gilmar Mendes pede desculpa pelo chá de cadeira e lamenta não ter participado de podcast da Revista Piauí

Semana passada a internet caiu com o fim do Foro de Teresina, porque a revista está sendo remodelada por um novo editor, o ministro pediu desculpas nas redes

Gilmar Mendes usou suas redes sociais para lamentar o fim do Foro de Teresina, da Revista Piauí, sem que ele pudesse atender o chamado do time para bater um papo com o pessoal da revista de renome. O programa se encerrou devido a uma remodelação das divergências da revista e ele pediu desculpas por meio do seu Twitter, atual X.

“Tomei conhecimento do Foro de Teresina por recomendação de minha filha Laura, que me indicara o podcast Alexandre. Concedi, nesse programa, uma longa entrevista à Thais Bilenky e fui informado de que, na oportunidade, ela havia levado um chá de cadeira em meu gabinete”, iniciou.

Ele ainda completou: “Eu tinha a intenção de lhe telefonar para me retratar, mas, agora, diante de seu desligamento da bancada, só me resta pedir-lhe desculpas publicamente e agradecê-la pelo excelente trabalho jornalístico”, finalizou.