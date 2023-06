Gilberto Gil fala sobre o tratamento de Preta Gil contra o câncer: “Aflição”

Cantora passou por mais exames de rotina para ver o estado de saúde junto a equipe médica e o seu pai não deixou de acompanhá-la

Gilberto Gil está do lado de Preta Gil para o que der e vier e não deixou de mostrar que está acompanhando a sua filha na luta contra o câncer de intestino. Em entrevista à revista Veja, ele contou detalhes sobre a luta de sua filha e ainda disse que tem aflição de vê-la sofrer com uma doença apavorante.

“É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual. Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte”, declarou o cantor baiano.

Gilberto ainda falou sobre a tentativa de entender a morte de formas diferentes. “Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura”.