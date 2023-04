 Gil do Vigor se emociona ao dar aula de matemática no Complexo do Alemão

O ex-BBB, que posou para várias fotos, foi ao CPX a convite do fundador do jornal Voz das Comunidades, René Silva.

Amores, como é lindo ver uma pessoa que veio de baixo crescendo na vida, sem deixar as suas raízes de lado. Nesta quinta-feira (27), um dos melhores participantes do BBB dos últimos tempos, o economista Gil do Vigor, a convite do fundador do jornal Voz das Comunidades, René Silva, foi até ao Complexo do Alemão conhecer alguns dos projetos comunitários que são desenvolvidos no local.

Nessa visita, o ex-BBB não só brincou com as crianças que participam do reforço escolar oferecido por um dos projetos do complexo, como improvisou uma aula para ensinar algumas equações de matemática a elas, momento em que o deixou bem emocionado.

Confira alguns dos cliques que o economista postou desse dia tão especial: