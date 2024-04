Gil do Vigor responde se trancou PhD em Economia: “Sem dormir”

Gil do Vigor teve que usar suas redes sociais para desmentir os rumores que diziam que ele teria pausado os estudos em Economia nos Estados Unidos. O ex-BBB lamentou que tenha sido mal interpretado e esclareceu a situação após um texto de desabafo nas redes.

“Não sei se é preguiça de assistir ao vídeo ou se é alguma dificuldade de ouvir o que as pessoas falam… Todo mundo disse que eu tranquei o PhD. Tranquei PhD não, tô aqui me lascando, sem dormir”, iniciou ele por meio dos Stories no Instagram.

“Fui contar uma história emocionado, aquele sentimento, falei ‘vou aproveitar a oportunidade e falar sobre todas as expectativas’ e lembrei de um assunto de 2021. O povo tá dizendo que eu tranquei e me atacando”, prosseguiu.

Ele ainda ressaltou que não liga para comentários negativos, mas se incomodou com o mal-entendido gerado. “Me atacar, também vão se lascar que eu não tô nem aí, não tô ligando pra isso… Mas por favor, quando vocês verem um conteúdo assistam ao vídeo e não reproduzam coisa errada. Que coisa feia, voces são muito superiores a isso. Comigo tudo bem, mas imagina se fosse algo sério, e vocês reproduzindo uma coisa errada. Ainda mais uma coisa errada dado que o vídeo é muito claro e objetivo, né?”, finalizou Gil do Vigor.