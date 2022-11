Gil do Vigor posta homenagem para Neymar: “Me apoiou, vestiu essa camisa”

Ex-BBB cotou que quando sofreu ataque homofóbico de um conselheiro do Sport, recebeu apoio de Neymar

Gil do Vigor não ficou calado diante a toda a repercussão que deu na estreia de Neymar na Seleção Brasileira no jogo que aconteceu na semana passada. O ex-BBB mostrou que está do lado de Neymar e que eles são bons amigos. No post publicado por Gil, ele conta que o jogador o ajudou quando ele sofreu homofobia por um conselheiro do Sport.

“Em um momento muito difícil quando sofri um ataque homofóbico de um conselheiro do Sport, tive o apoio e a ajuda de uma pessoa muito importante. Neymar me apoiou, vestiu essa camisa, fez o tchaki tchaki e naquele momento foi um conforto pra mim, me senti honrado por esse apoio”, iniciou.

O muso ainda relata que está torcendo pela recuperação de Neymar e para que ele volte logo para os campos do Qatar. “Então, estou aqui fazendo esse post para ele e torcendo demais pela sua recuperação para que volte logo a defender nossa seleção brasileira!”, contou.