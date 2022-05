Gil posta foto com loiro misterioso: “Por enquanto meu amigo, mas vocês sabem que meu coração é canceriano”

Ex-BBB postou a foto em seu Twitter e não deixou de negar que pode rolar um affair

Ishalá, muito poder de conquista. Para tudo que Gil do Vigor tem um novo pretendente para seu coraçãozinho canceriano que tem dado o que falar. Não faz muito tempo que o ex-BBB protagonizou um beijaço no ‘Mais Você’. Agora o moreno aparece ao lado de um loiro misterioso no Twitter.

“Ai gente, como não amar esse menino?? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas ahahahahahah. Sigamos! Agora me falem, neh lindinho? Aaaahhhhh”, escreveu o ex-BBB.

Ai gente, como não amar esse menino?? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas ahahahahahah. Sigamos! Agora me falem, neh lindinho? Aaaahhhhh. pic.twitter.com/Lwnx3r4Q3K — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 18, 2022

A internet foi a loucura com a foto dos dois em um momento bem íntimo. Nossa imaginação foi longe e a gente já pensou no que virou esses dois juntos. Afe, é pedir demais um amor igual esse?

Eu não sei vocês, mas eu shippo horrores e quero esse casal mais que formado para ontem! Cá entre nós, Gil arrasou na escolha, que loiro lindooo! Aloca.