Já pode me convidar para sair que vou aí te visitar. Nesta terça-feira, 02, Gil do Vigor publicou em suas redes sociais que voltou a morar nos Estados Unidos para terminar o PHD e comemorou nas redes sociais: “Um novo começo” escreveu.

No Brasil desde o começo do ano, Gil foi para as terras americanas no ano passado começar o PHD em economia.