Gil do Vigor comenta sobre Larissa do BBB: “Poderiam gerar possíveis expulsões”

Tadeu Schmidt rebateu os pedidos de expulsão da sister ao mostrar que o tapa não acertou o rosto de Fred

O ex-BBB muso da sua edição não deixou de falar detalhes sobre a possível expulsão de Larissa do reality da Globo. No domingo (19), Tadeu mostrou o vídeo do momento que ela tenta acertar um tapa em Fred, mas não tem sucesso. Gil usou as redes sociais e disse que o povo não aprende a lição.

“23 edições e o povo não aprende que BRINCADEIRA com tapa pode terminar em expulsão. Depois a Aline é a chata, né?”, iniciou ele.

Gil ainda completa: “Não estou falando de uma situação em específico, mas tenho visto diversos vídeos que poderiam gerar possíveis expulsões e isso é se colocar em risco. Existem limites para brincadeira e se sabem que algo pode acabar com expulsão, precisam se policiar”, finalizou.