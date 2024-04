Gil do Vigor chora ao ver reação inesperada de Alane na semifinal do BBB 24

Gil do Vigor usou suas redes sociais para contar sua experiência depois de ver a reação de Alane que foi eliminada do reality da Globo. O ex-BBB demonstrou o seu apoio a sister e revelou sua experiência quando participou do reality.

“Quando Sarah [Andrade, também do BBB 21] sai do programa, eu me sinto a pior pessoa do mundo. E sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim, mau. E ver essa menina sentir isso, falar isso. Ela não é uma pessoa ruim, gente. Como a pressão, como as coisas são difíceis. Não, Alane, não fique assim, menina. Ô meu Deus, gente”, disse ele.

E completou: “É que a internet julga, critica, ataca, e é assim que a gente fica: acha que tem que ser perfeito toda hora. Gente, por favor, vamos ter empatia, gente. No que está se transformando a internet?!”.