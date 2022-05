Gil do Vigor protagoniza beijaço no Mais Você

“Eu aproveitei, que não sou besta nem nada”, diz Gil de encontro com Raimundo

Ana Maria, mulher, eu te amo para todo o sempre, entenda! Minha gente, não é que na manhã de hoje (12) a apresentadora do Mais Você rodou cenas quentes do encontro de Gil do Vigor com seu crush Raimundo? O clima esquentou entre os dois e logo pela manhã já celebramos o amor de uma forma mais colorida na Globo.

A produção preparou todo um jantar especial para os dois, com direito a champanhe para o brinde e saxofone, que fez Gil soltar a voz no encontro. “Você dá conta menino, um homem desse tamanho”, disse o economista quando seu par romântico foi abrir a garrafa.

Alguém aí ficou com vontade de um jantar romântico também? 😉 #MaisVocê pic.twitter.com/nDO5WhPWp6 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 12, 2022

Você viraria a cadeira pra esse regozijo? 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/Vvpd9RCKHk — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 12, 2022

“Foi bom, foi uma experiência muito incrível, mas eu queria namorar com ele. Ele é muito tímido, depois daquele momento mágico nos conhecemos mais depois, mas ele é muito tímido, ficamos só na amizade, mas o beijo é bom, eu aproveitei, não sou besta”, revelou Gil.

"Eu aproveitei, que eu não sou besta nem nada." 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/jngTbVyC3e
May 12, 2022

Ana Maria ainda fez uma homenagem para o ex-BBB e não deixou de comentar sobre os paradigmas que quebrou em um “programa matinal tradicional”.

❤️🧡💛💚💙💜 Toda forma de amor vale a pena. ❤️🧡💛💚💙💜 #MaisVocê pic.twitter.com/lECdyIuqEH — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 12, 2022