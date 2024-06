Gil do Vigor alfineta Maycon, ex-BBB: “Carrego também muita gratidão ao Big Brother Brasil”

Gil do Vigor não ficou calado diante da polêmica envolvendo o cachê dos ex-participantes do BBB. O PhD em Economia disse que é muito grato ao reality e ainda revelou que é imensamente agradecido às marcas que abriram as portas para ele no início do seu processo de entrada na publicidade.

“Em 2024 completam três anos em que eu iniciei essa jornada com publicidade. Eu só tenho gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade. Carrego também muita gratidão ao Big Brother Brasil por ser o responsável por abrir essas portas e gratidão às marcas que me acompanharam”, iniciou na legenda da publicação.

Na sequência, Gil agradeceu a todos que o apoiaram durante esse período. “Meu coração se enche de alegria quando eu reflito sobre essa jornada tão linda que construímos juntos. Quero agradecer também a minha equipe e a todo mundo que esteve ao meu lado e me apoiou”.

“A minha família e aos meus Vigorosos e Vigorentos, incansáveis, que apoiam esse acadêmico que estuda, trabalha, mas também que se comunica. Eu amo muito vocês! Muito obrigado”, finalizou o ex-brother.