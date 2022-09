Gi Ewbank se posiciona a favor de Paulo André: “Vão ter que engolir”

Filhos da atriz com Bruno Gagliasso já sofreram episódio de racismo em Portugal

Giovanna segue sendo uma das personalidades que abraçam a causa do racismo e luta para acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Depois que Paulo André mostrou os comentários que recebe em suas publicações com o filho, a musa não ficou calada e prestou apoio ao atleta.

“Incomoda mesmo, Paulo André, mas eles vão ter que engolir”, escreveu ela nos stories.

A publicação continha a imagem do tweet de Paulo que dizia: “Preto vencendo incomoda! Quem não é da cor fala que é maluquice”.

Vale lembrar que os filhos da loira sofreram racismo ainda esse ano em uma viagem da família para Portugal.