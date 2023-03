Gerard Piqué fala sobre a sua separação com Shakira

O ex-jogador, se mostra zero arrependimentos por ter traído a cantora e afirma que tentou preservar os filhos da separação midiática que a ex está fazendo.

Gente, cá entre nós, é impossível atualmente falarmos em Gerard Piqué e não mencionarmos o belo par de gaia que o ex-jogador colocou em sua ex-esposa, a cantora Shakira, e o conturbado processos que eles vêm enfrentando. Porém, ao contrário de Shakira, Piqué tem tentando deixar com que essa história esfrie e caia no esquecimento do público.

Em entrevista ao jornal espanhol ‘El País’, sem entrar em muito detalhes, o ex-jogador afirma que tentou ao máximo preservar os filhos da separação midiática que a cantora está fazendo, para protegê-los.

“Não vou opinar [sobre a separação]. Cada um tem sua responsabilidade de fazer o melhor para seus filhos. Se trata de protegê-los. Esse é o trabalho dos pais com os filhos. Estou focado e essa é minha função como pai”, afirmou Piqué

Em seguida, se mostrando zero arrependido por ter traído sua ex-esposa, Piqué afirma que fez e está fazendo o que gosta, e que não perderá seu tempo e dinheiro tentando preservar a sua imagem.

“Sigo fazendo o que quero. No dia em que eu morrer, olharei para trás e esperarei sempre ter feito o que quis. Eu quero ser fiel a mim mesmo. Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem. As pessoas de quem gosto e as que amo são as que me conhecem. O resto não me importa. Eu gasto minha energia em estar com meus entes queridos e dar a eles o que tenho. Estou muito feliz. Houve mudanças em minha vida e eu soube preservar a felicidade”, finalizou o ex-jogador.