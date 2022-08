Geraldo Luís visita Simony: “Lutando e amando a vida”

Jornalista compartilhou o momento nas redes sociais

Chego a ficar emocionada, vocês sabem que essas notícias mexem comigo. Geral Luís visitou Simony nesta quarta (24), o jornalista compartilhou o clique ao lado da musa que luta contra o câncer e ainda ofereceu apoio, emocionando os internautas e seguidores.

“Amei te ver lutando e amando a vida, Simony. Tudo ‘Deus’ certo. Conte comigo, minha amiga”, escreveu ele na legenda da publicação.

Muitos fãs da musa comentaram a publicação, oferecendo apoio para ela. Para quem não sabe, a cantora revelou em agosto que tinha descoberto um câncer de intestino, dedicando sua vida à recuperação.

“Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer”, declarou.