George Santos, eleito nos EUA, admite que mentiu no currículo e não tem formação superior

Em entrevista para o New York Post ele tentou minimizar as inconsistências no seu currículo em relação à sua formação acadêmica

Depois de uma semana de um silêncio ensurdecedor, George Anthony Devolder-Santos, filho de imigrantes brasileiros que conseguiu se eleger nos EUA, quebrou o silêncio e admitiu que mentiu em seu currículo profissional e acadêmico. Vale ressaltar que a figura política é do partido Republicanos, que apoia as linhas de Trump e Bolsonaro. “Meus pecados aqui são florear meu currículo. Eu sinto muito”, disse em entrevista para o New York Post. O candidato eleito reconheceu que não se formou na Baruch College. “Não me formei em nenhuma instituição de ensino superior. “Não me formei em nenhuma instituição de ensino superior. Estou envergonhado e arrependido. Fazemos coisas estúpidas na vida”, disse. Ela ainda disse que a mentira não dá o direito de que tirem o seu cargo no dia 3 de janeiro, mesmo os Democratas defendendo que ele renuncie sem nem pegar no batente do trabalho como deputado. Receba!