Wagner Moura calçou as sandálias da humildade e não deixou de tietar Whoopi Goldberg ao dividir bancada com a atriz no ‘The View’. O ator brasileira disparou elogios para a atriz e ressaltou que a sua presença era estonteante para ele.

“Você é a melhor atriz sempre, e eu estava pensando, é a Whoopi”, disse Wagner Moura no meio da entrevista.

O ator ainda disse amar a atriz. Ela agradeceu o ator brasileiro arrancando risadas dos comentaristas que dividiam a bancada.