Geisy Arruda conta condição para gravar com Andressa Urach: “Sem o filho”

A famosa contou que gravaria o conteúdo para a plataforma de conteúdo adulto, Only Fans, com apenas uma condição

Todos nós já sabemos que Andressa Urach conta com a ajuda do seu filho para fazer as suas imagens para o Only Fans, o que a gente não sabia é que Geisy Arruda toparia gravar o vídeo com a Miss Bumbum. Geisy deu uma condição para que as gravações acontecessem e seria tirar o seu filho delas.

“Se ela quiser fazer qualquer coisa comigo, primeiro tem que tirar o filho dela. Se é um produtor que ela acha incrível eu tenho o meu. Outra coisa, tudo tem que ter limite e cada um vai até o seu, o meu limite é onde o filho dela não está. Pode ser que role… Esse é o meu limite”, declarou a influenciadora ao Link Podcast.

Vale ressaltar que Andressa bloqueou Geisy do Instagram e que as duas não têm uma boa relação na vida pessoal e profissional. Arruda ainda conta que as duas produzem tipos de conteúdos diferentes para as redes.