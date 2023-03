Gato pode ter causado explosão em restaurante em Teresina, no Piauí

Perícia informou no laudo que o animal caminhava pela cozinha e acidentalmente pode ter iniciado um vazamento de gás no restaurante do Grupo Coco Bambu

Vocês vão ficar tão chocadas quanto eu agora. Parece história de filme, mas não é. Um restaurante explodiu em Teresina, no Piauí, mas o que chama a atenção é que tudo pode ter sido causado por um gato. Isso mesmo, a perícia informou no laudo que o animal passava pela cozinha e pode ter iniciado o vazamento de gás.

“Estava presente no local [cozinha do restaurante] um animal doméstico de estimação, um gato, que transitava pela cozinha em vários pontos e em horário compatível com o momento em que o vigilante sente o vazamento de gás […] O felino que possuía porte e tamanho compatível para um possível acionamento acidental de equipamento ou em outro caso até mesmo retirada de mangueira de acoplamento”, diz o laudo pericial, de acordo com o G1.

De acordo com a investigação, o vigilante do restaurante sentiu o cheiro forte de gás, que teria vazado durante 3h. O auxiliar que estava no local acionou o exaustor que causou uma faísca e engatilhou a explosão.