Gata de Taylor Swift é avaliada em R$529 milhões

Olivia Benson entrou para a lista de pets mais ricos do mundo de acordo com o site The Ultimate Pet Rich List

Tá pensando que só os cantores que são as estrelas no mundo do dinheiro? Engano nosso! A gatinha de estimação de Taylor Swift é uma das mais ricas, valendo R$529 milhões. De acordo com o site, The Ultimate Pet Rich List, Olivia Benson entrou para a lista de pets mais ricos do mundo, ocupando o terceiro lugar. “A melhor amiga e companheira de Taylor Swift, que faz a pergunta: celebridade de Instagram é mesmo a profissão mais lucrativa do mundo? […] Ganhou sua fortuna estrelando ao lado de sua dona em vários videoclipes, criou sua própria linha de mercadorias e teve participações especiais em muitos anúncios de grande orçamento”, informou. O primeiro lugar fica para um pastor alemão, Gunther VI, que pertence à The Gunther Corporation, valendo US$500 milhões, equivalente a R$2,7 bilhões.