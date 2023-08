Garoto de programa revela detalhes sobre suas relações sexuais com Dudu Camargo

Arthur Mondelo revela que o ex- jornalista do SBT foi passivo e que defecou durante a relação sexual entre eles.

Socorro! E esse babado que está acontecendo com o ex-apresentador do SBT, Dudu Camargo? Recentemente, durante uma live nas redes sociais, o garoto de programa Arthur Modelo revelou ter passado por uma situação bem desconfortável com o jornalista, que supostamente, teria tido uma diarreia durante uma relação sexual.

Durante a live, o garoto de programa revelou que teve relações sexuais com o apresentador, mas disse que entendeu o acidente que aconteceu, se referindo ao fato de Dudu ter defecado durante o ato.

“O apresentador não aguentou e ploft ploft. Eu não contei para as pessoas que eu atendi o apresentador e ele cagou em mim. Aliás, 50% dos clientes fazem isso. Você vai cutucar lá atrás e acha que vai sair o que, meu amor? Ouro? Sorvete? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Coitadinho”, iniciou Arthur.

Em seguida, o profissional da noite revelou que após o acontecimento, o apresentador tentou esconder o seu rosto e foi aí que ele teve a certeza que seu cliente era o ex-funcionário do SBT.

“E eu falei pra ele: ‘Você trabalha de quê?’ E ele percebeu que não era estranho para mim. Ele falou: ‘Eu trabalho numa rádio’. E aí, no mesmo momento, ele colocou o óculos e falou assim ‘mas eu não sou apresentador’. E eu falei, putz, é o Dudu Camargo”, revelou.

Mas as revelações não pararam por aí. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, o Mondelo revelou que durante a relação que eles tiveram, Dudu quis ser passivo.

“Ele gosta de fazer o papel de menina. Na verdade, nesse caso, ele fez esse papel, mas eu não sei se ele gosta de outras coisas”, contou o garoto de programa, que por fim, informou como que o jornalista chegou até ele.

Revelando que não possui provas, o garoto de programa conta que, para não deixar rastros, o agendamento do programa com pessoas famosas é feito de uma forma que dificulta a concretização de evidências.

“Eles pagam um valor maior para não deixar provas. Eles fazem um agendamento com terceiros, com segundos, quartos, dependendo… E essa pessoa vem agendando, vem agendando, até chegar em mim. Então, eu não tenho comprovações de prints ou áudios, infelizmente”, finalizou Mondelo.