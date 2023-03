Ganhadora do BBB18, Gleici Damasceno afirma que já gastou todo o prêmio do reality: “As pessoas acham que dê para fazer muitas coisas, mas não é bem assim”

A ex-BBB ainda afirma que a fama repentina que lhe foi dada, lhe assustou, ao deixar a casa mais vigiada do Brasil.

É gente, temos mais uma campeã do BBB que pode entrar para a lista das que já gastaram todo o prêmio do programa. Em entrevista à revista ao “Extra”, a campeã do BBB 18, Gleice Damasceno, revelou já ter gasto todo o prêmio de R$1,5 milhão que recebeu ao vencer o reality.

Afirmando que ao contrário do que muitos pensam, esse dinheiro não é eterno, Gleice conta quais foram os seus principais gastos que ela fez com o dinheiro que ganhou.

“Eu já gastei o prêmio todo, já ganhei de novo, gastei mais uma vez… (risos) As pessoas acham que com R$ 1,5 milhão dê para fazer muitas coisas, mas não é bem assim. Eu comprei a casa da minha mãe, como queria, e isso custou boa parte do dinheiro”, revelou.

“A outra parte eu investi, contratei um assessor financeiro. Depois, fui ganhando com publicidade, fazendo outras coisas”

Por fim, a ex-BBB conta como foi a experiência de deixar o anonimato de uma hora para a outra com o sucesso do reality e revela que foi assustador.

“Saí do BBB muito assustada. Tem toda a repercussão e é uma exposição muito grande. O anonimato dá uma protegida, querendo ou não. E essa mudança só sabe quem realmente viveu”, finalizou.