Galvão Bueno desmente fake news: “Morri e ninguém me avisou”

Boato é que o ex-narrador de partidas de futebol estaria envolvido em um acidente grave

Minhas fofoqueiras até ficaram receosas com a notícia de que Galvão Bueno teria sofrido um acidente grave, mas fui mais rápida e fui checar as redes sociais do ex-narrador das partidas. Galvão desmentiu a fake news de que estaria envolvido em um acidente de carro e ainda brincou com a notícia.

“Ih, gente!! Inventaram um acidente meu na estrada!! Bah, tchê!! Morri e ninguém me avisou!”, escreveu ele.

Os boatos que rolaram na web é que ele teria se envolvido em uma acidente de carro no qual teria morrido no interior do Rio Grande do Sul, onde está passando as férias.