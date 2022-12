Galvão Bueno critica postura de Tite após a derrota da seleção contra a Croácia: “Não está correto”

O comentarista critica o técnico da seleção, após ele deixar toda a sua equipe em campo e ir para o vestiário.

É meus amores, mais uma vez o sonho do hexa ficou para a próxima. Na tarde desta sexta-feira (09), a nossa seleção deixa a Copa do Mundo 2022, após perder para a Croácia, nos pênaltis. Derrota essa que abalou não só os jogadores, mas sim toda uma nação de brasileiros.

“Os jogadores choram. A história se repete. O Brasil fica nas quartas-de-final. Teve um segundo tempo inteiro pra ganhar, deram oportunidade, saiu o gol e depois nos pênaltis não foi bem”, lamentou o comentarista Galvão Bueno.

Triste com a derrota da nossa seleção, o comentarista relembra a sua trajetória junto a seleção nos últimos anos. “Termina um sonho de milhões de brasileiros que nos acompanham. Já vivi dois mundiais, três finais e agora o Brasil volta novamente nas quartas, parece um fantasma muito forte contra o futebol brasileiro.”

Logo em seguida, Galvão menciona o técnico responsável pela seleção, Tite. “Se falava muito na semifinal Brasil e Argentina, mas primeiro precisava passar pelo jogo hoje. Imagina a decepção do Tite, outra vez ficar nas quartas-de-final”

Porém essa menção não foi apenas para se compadecer com o sentimento que Tite, possivelmente, está sentindo, mas também para criticar uma postura que foi adotada pelo técnico.

Logo após o fim do jogo, Tite, ao invés de permanecer no campo e consolar sua equipe, como é de costume, se retirou em direção ao vestiário, deixando os jogadores da seleção sozinhos, o que não agradou nenhum pouco, um dos maiores comentaristas esportivos do mundo. “Sempre elogiei as atitudes do Tite, mas essa de ir para o vestiário não está certa não. Não está correto. São todos um time”, criticou Galvão.