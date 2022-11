Galvão Bueno comemora derrota da Argentina

Jogo já é um dos mais comentados da Copa do Mundo por causa da derrota do time para a Arábia Saudita

Galvão Bueno não deixou de comemorar a derrota da Argentina nos campos de futebol do Qatar na Copa do Mundo. O comentarista comemorou e fez a maior folia no estádio onde acontecem os jogos da Copa e no jogo contra a Arábia Saudita, a Argentina levou a pior.

“Você não sabe o que está acontecendo aqui, você não tem ideia da loucura aqui dentro. A Arábia Saudita fez 2 a 1 na Argentina, uhul!”, comemorou.

O comentarista continuou com o deboche com um grupo de brasileiros que passeava pelas ruas de Doha. Vale ressaltar que ele desembarcou no país ainda esse final de semana para as transmissões dos jogos na Globo.