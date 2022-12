Galvão Bueno alfineta Tite após vitória da Argentina: “Que fique a lição pra muita gente!”

Narrador não deixou de comentar a vitória da Argentina que foi classificada para a final da Copa do Mundo

Olha ele! Galvão Bueno ainda não engoliu a derrota do Brasil na Copa do Mundo contra a Croácia, mas se os croatas levaram a melhor no jogo contra a Seleção Brasileira, ontem (13), levaram a pior contra os argentinos. Galvão não deixou de comentar o jogo dos hermanos e ainda alfinetou Tite.

“Não é que a Argentina está ganhando, a Argentina domina o jogo. Joga como quer, joga como tem que jogar”, disse o narrador, criticando as escolhas do técnico durante as quartas de final.

O jornalista ainda comentou que a defesa argentina dava espaço pra aque os atacantes pudessem marcar o gol. “Que fique a lição pra muita gente! A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse”, comentou.

“Eu não consigo entender como Richarlison ficou em campo até os 30 minutos do segundo tempo estando lesionado. Não dá para entender. Mas tem muita coisa que não dá para entender. A seleção brasileira não soube jogar contra a Croácia”, finalizou.