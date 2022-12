Galisteu desmente treta com Xuxa e diz que nunca teve oportunidade de encontrar a apresentadora

Em entrevista ao PodCaras a loira contou que não recebeu o convite para participar do documentário da loira

Viish! Em entrevista para o PodCaras, Adriane Galisteu não economizou ao colocar os pratos limpos diante das tretas antigas. Xuxa e a apresentadora da Fazenda alimentaram a mídia antigamente com o boato de que elas seriam rivais por causa de Ayrton Senna, mas Adriane contou que elas nunca tiveram a chance de se encontrar e nunca tiveram juntas.

“Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nenhum problema com ninguém, as pessoas vão arrumando treta comigo. O caso da Xuxa é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela”, disse.

A musa ainda desmentiu o boato de que estaria no documentário sobre a rainha dos baixinhos. “Não fui convidada, não tô nem sabendo. É fake news”, declarou.