Galã da novela das 18h expõe xenofobia que vem sofrendo: “É bem humilhante”

Matteus Cardoso afirma que a xenofobia com o povo nordestino é algo histórico.

Com o sucesso e visibilidade que os atores da novela Mar do Sertão vem conquistando, infelizmente também vem as coisas ruins. Na manhã desta terça-feira (17), o ator Matteus Cardoso, responsável por interpretar o personagem Joel Leiteiro na trama, utilizou o seu twitter para desabafar e expor a triste xenofobia que vem sofrendo, devido ao seu sotaque nordestino.

“Vivências sudestinas: tenho encontrado algumas pessoas que me reconhecem da novela aqui no Rio e, quando começam a conversar comigo, surpreendem-se que meu sotaque na vida é igual o da novela. Já ouvi até: ‘Você é muito bonito pra falar desse jeito.’ A famosa ELOFENSA. Complicado”, desabafou o ator.

Em seguida, para ficar ainda mais claro o que o mesmo vem sofrendo, o galã exemplificou o que queria dizer.

“Curioso que o trânsito de sotaques das atrizas e atrizos sudestines nunca é questionado ou exotizado”, pontuou Cardoso.

Ao ser consolado por uma legião de fãs que pediram que ele não ligasse para tais ofensas, o ator afirmou que essa não é uma tarefa fácil a ser cumprida.

“E a decepção de não estarmos de gibão e chapéu de cangaceiro? Eventualmente, a gente consegue, mas tem que engolir com farinha”, confessou Matteus.

Por fim, o galã faz uma colocação super importante, criticando a xenofobia estrutural e histórica existente em nosso país.

“É uma cultura de décadas essa noção de que nós nordestines somos cidadãos de segunda categoria. O som do nosso sotaque é bem inferiorizado fora do Nordeste. É bem humilhante”, lamentou.

