Filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas fazem campanha para Benbini, marca de Carol Trentini

Romeu e Gael aparecem no feed do pai para fazer publi da marca da modelo

Meu coração não aguenta tanta fofura em um lugar só. Thales Bretas compartilhou o clique dos filhos com as roupas da Benbini, marca de roupas infantis da modelo Carol Trentini.

Na legenda Thale escreveu: “Tive que arrumar eles pra ficar em casa mesmo! Num aguentei de ansiedade pra usar as roupas do meu pedido que chegou da Benbini”.

Paulo Gustavo deve estar orgulhoso vendo o tamanho dos filhos e o cuidado que o pai tem com eles. Os dois vão completar 3 anos no mês de agosto, Romeu nasceu no dia 3 de 2019, e Gael, no dia 13.

O super pai não deixou de agradecer a amiga pelos “recebidos”: “Amei tudo Carol Trentini, eles agora vão ficar estilosos como os seus filhos! Quanto carinho, bom gosto e amor depositado nessa marca e nas suas peças! Sucesso!”.