Gaby Amarantos se solidariza a Fafá de Belém sobre não ter sido convidada para o Rock in Rio

Amores, estava aqui na minha manicura vazando minha unhas e acompanhando bem de pertinho essa loucura que está acontecendo, no ramo musical de nosso país. Foi decretado que o dia 21 de Setembro vai ser o Dia Nacional da Música Brasileira, só que se esqueceram de convidar quem mais representa o Brasil, como Fafá de Belém e Gaby Amarantos.

Nesta terça-feira (30), a cantora e musa brasileira Fafá de Belém utilizou as suas redes sociais para desabafar sobre o fato de não ter sido convidada para o “Dia do Brasil”, uma ação que está sendo realizada pelo Rock in Rio, com o intuito de celebrar a história da música brasileira.

“A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Don Onete, Gaby Amarantos (vencedora do Grammy), Joelma, Aila? Onde estou eu?”, iniciou a cantora, que continuou lamentando a ausencia de cantores no norte brasileiro no evento: “Onde está o carimbó, o siriá, o boi bumbá, o Caprichoso, o Garantido, Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro, Joelma Klaudia, Gangue do eletro, Aparelhagens (Carabao, Crocodilo, Tupinamba), Nilson Chaves, Arthur Nogueira, Suraras do Tapajos, Kae Guajajara, As Guitarradas do Pará, o tecnobrega, artistas indÍgenas, e TANTOS OUTROS que levam a cultura do norte no seu sangue e na sua vida?”.

Por fim, a artista completou: “O Norte será sempre visto como peça decorativa de festas da elite? É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara. O maior festival de música do país tem um DIA BRASIL e nos coloca da porta pra fora. Mais uma vez nos provam que o norte continua sendo um artigo folclórico usado como e quando querem, pra uma imagem cool. Pertencimento é muito diferente do uso por conveniência. Nós aprendemos isso a duras penas, e exigimos respeito!”

Contudo, Fafá não foi a única cantora que se mostrou chateada com a ausência de convite. Republicando o desabafo de Fafá GAby Amarantos também desabafou: “Querem ouvir nossa música mas não querem nos levar para cantar-la?”.