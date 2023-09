Gaby Amarantos revela que perdeu 14 quilos: “Alimentação biogênica”

A cantora contou detalhes sobre sua nova vida e contou que tem feito enemas e bebido mais sucos vivos, das plantas

Gaby Amarantos não escondeu o que fez para perder 14 quilos de uma vez só. A cantora contou detalhes sobre seu novo estilo de vida e não escondeu que tem adaptado a sua rotina “mais verde”. Nas redes sociais ela não deixa de comentar que tem comido mais alimentos “vivos”.

“Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 quilos num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer “a xuca” me faria tão bem. Sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza. Quero seguir forte e saudável pra poder tremer e levar a música pop do Norte pelo mundo minhas filhas, mamãe tá acesa e aberta pras coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar!”, disse ela na legenda.

Na foto ela ainda exibiu suas novas curvas.