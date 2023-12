Gaby Amarantos rebate Pitty: “Mulher branca questiona trampo memorável”

Gaby Amarantos não ficou calada diante dos comentários de Pitty sobre a vinda de Beyoncé ao Brasil e pontuou seu ideal prontamente. A cantora criticou a vinda da americana, dizendo que ela passou a imagem de “Irmã Dulce” na sua vinda, tirando o foco de assuntos relevantes, como o lançamento de Manu Gavassi.

“Amada, Pitty, te escrevo aqui pela nossa amizade, pela admiração que tenho por você e por ter tido a oportunidade de conviver um pouco contigo, me sentindo a vontade para dizer que discordo de ti, mana. Quando você, como mulher branca, questiona o trampo memorável da BeyGOOD tu tens que pensar muitas vezes antes falar”, começou Gaby.

“Pra quem precisa de ajuda não existe timing certo e para nós artistas e pessoas negras desse país ver uma artista do tamanho dela olhando para o Brasil, pro Nordeste e para tua cidade com olhar de cuidado e solidariedade nos faz acreditar também podemos. E a importância da Beyoncé ter escolhido vir pessoalmente demonstrar todo seu amor pelos fãs brasileiros. Te sugeriria olhar com atenção o trabalho que a fundação dela faz há mais de 10 anos no Brasil junto com a CUFA e sem medo te avisar que não é necessário comparar o trabalho dela com o de ninguém. Até porque se a gente for entrar na questão ‘privilégio’ mulheres negras saem perdendo então, espero poder te encontrar no futuro, te abraçar e conversar contigo com muita honestidade e afeto como já fizemos outras vezes. Um abraço e um feliz 2024”, terminou.