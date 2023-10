Gabriela Rocha, Ezenete e Mariana Valadão são algumas das famosas Brasileiras que se encontram em Jerusalém

Ambas estavam na capital israelense com uma caravana , agora tentam deixar o país em meio à guerra com o grupo extremista armado Hamas.

Meus amores, enquanto estou aqui atualizando vocês sobre tudo o que está acontecendo com os famosos brasileiros que estão presos no país que está vivendo o caos da guerra. Descobri que minha querida Mariana Valadão e seu marido finalmente conseguiram um voo e já deve estar chegando no Brasil.

Enquanto Gabriela Rocha e a Pastora Enezete ainda dentro de um hotel com a maior segurança possível e enquanto elas não conseguem voltar para o Brasil, estão fazendo inúmeras rodas de oração clamando pela paz no país e o fim definito dessa guerra que causou tanto estrago.