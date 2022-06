Pugliesi posta foto da barriguinha de 17 semanas

Parece que foi ontem que soubemos que a influenciadora estava grávida

Vai devagar mulher, parece que foi ontem que descobrimos que você estava grávida e agora já está com 17 semanas? Socorro, meu Deus. Relevem a brincadeira, mas fiquei emocionada de ver Gabriela Pugliesi com a barriga que sempre sonhou em ter. Merece muito todas as emoções da primeira maternidade.

O filho é fruto da relação de amor e carinho entre a influenciadora e Túlio Dek, o artista plástico que faz questão de estar presente em todas as fases do primeiro filho do casal. Vale lembrar que ele já disse que quer ter mais filhos com Pugliesi.

Depois de um ano tentando engravidar por meio de tratamentos, quando ela ainda estava na relação com Erasmo, o primeiro filho veio como uma surpresa para ela e o marido, de forma natural e sem planejamento.

Felicidades ao casal, estou muito feliz por ver Gabriela reluzente!